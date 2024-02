Sessão na Câmara de Fortaleza tem tumulto, discussão e agressões em meio a protestos de servidores; veja vídeo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/02/2024 - 12:06 Para compartilhar:

O retorno aos trabalhos na Câmara Municipal de Fortaleza, no Ceará, foi marcado por tumulto, discussão e agressões, na quinta-feira, 1. Os professores do ensino público da capital, que estão em greve, foram ao local para pressionar por aumento de salário.

Sessão de abertura dos trabalhos da Câmara de Fortaleza foi suspensa após protestos contra o prefeito Sarto. Quase que alguns dos envolvidos partiam para as vias de fato. Só pensei no meme do Scorsese pic.twitter.com/qxBYhXzvT7 — Miguel Martins (@MiguelMartins1) February 1, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Gomes (@claudinhagomesver)

Porém o que mais repercutiu nas redes sociais foi o ato da vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT), que defendia os servidores da saúde e confrontou o prefeito José Sarto (PDT) durante o seu discurso de abertura.

Enquanto o prefeito falava sobre os planos e projetos para a cidade, a vereadora Ana Paula subiu à tribuna para cobrar demandas relacionadas à saúde. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT), tentou persuadir a parlamentar a se retirar do local, mas a situação se intensificou, levando a um suposto episódio de agressão envolvendo a vereadora Cláudia Gomes (PSDB).

Por meio de um vídeo divulgado em seu perfil no Instagram, Cláudia Gomes afirmou que teria levado “um soco” da colega parlamentar. “Ela me empurrou, me bateu no rosto. Quando foi me empurrar, com a mão fechada, ela bateu no meu rosto e isso a gente não pode admitir”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Gomes (@claudinhagomesver)

Já a vereadora Ana Paula disse ter sido agredida também. “Os seguranças esmurraram a minha barriga, eu tropecei e caí, estou de saia e o homem estava filmando a minha calcinha”, disse.





Ela ressaltou que registrou um boletim de ocorrência por violência política e relatou que estaria sendo perseguida pelo prefeito por ter se posicionado contra a reforma da previdência, e que há um suplente de vereador a atacando “reiteradamente”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Brandão (@enfermeiraanapaula)

A Câmara Municipal de Fortaleza e o prefeito José Sarto não se pronunciaram sobre o ocorrido.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias