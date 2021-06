Sessão de emergência é protocolada pelo STF para julgar a suspensão da Copa América A pedido da ministra Carmen Lúcia, o presidente do STF Luiz Fux autorizou a sessão extraordinária para decidir sobre a realização da Copa América no Brasil

A próxima quinta-feira será decisiva para o rumo da Copa América no Brasil. Nesta terça-feira, Luiz Fux, presidente do STF, acatou o pedido da ministra Carmen Lúcia para realização de uma sessão extraordinária para discutirem como proceder com competição sul-americana sediada no país.

Em primeiro de junho, um dia após o anúncio por parte da Conmebol, CBF e governo federal, o processo para impedir a realização da Copa América foi protocolado no STF por meio de ações do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Socialista Brasileiro (PSB). A partir da meia-noite desta quinta-feira, os ministros julgarão se o Brasil apresenta condições cabíveis para sediar a competição marcada para o próximo domingo.

