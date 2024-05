Sesi conquista título da primeira edição da Copa da LBF

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 19/05/2024 - 0:30 Para compartilhar:

O Sesi Araraquara fez história na noite deste sábado (18), pois derrotou o Sampaio Basquete por 69 a 67 em Araraquara para ficar com o título da primeira edição da Copa da Liga de Basquete Feminino (LBF), torneio que reuniu as quatro melhores equipes do primeiro turno da LBF.

PLACAR FINAL! ⏰️@SampaioBasket 67×69 @SesiAraraqBasq QUE FINAL DE FINAL DE COPA LBF @CAIXA! Com emoção e virada no último segundo, as anfitriãs conquistam o título inédito no Gigantão! ⚪️ Léo Teixeira pic.twitter.com/DNXFD4UmiF — Liga de Basquete Feminino (@LBF_Oficial) May 19, 2024

O destaque da grande decisão, que contou com transmissão ao vivo da TV Brasil, foi a ala/pivô Vitória Marcelino, do Sesi Araraquara. A atleta, que foi escolhida a MVP (jogadora mais valiosa) da final, somou 26 pontos e seis rebotes.

Após o final da Copa da LBF as equipes retornam a atuar pelo segundo turno da LBF. E o próximo compromisso do Sampaio Corrêa é diante do Blumenau, em partida que será disputada a partir das 20h (horário de Brasília) da próxima terça-feira (21). Já o Sesi volta a entrar em ação apenas quatro dias depois, quando mede forças justamente com o Sampaio Corrêa novamente em Araraquara.