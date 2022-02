Sesi Bauru domina Minas e conquista a Copa Brasil de vôlei feminino

O Sesi Bauru conquistou pela primeira vez a Copa Brasil de vôlei feminino. Nesta segunda-feira (31), a equipe paulista derrotou o Itambé/Minas Tênis Clube por três sets a zero, com parciais de 25/18, 27/25 e 25/20, no ginásio Galegão, em Blumenau (SC). O título garantiu às campeãs um lugar na Supercopa Brasileira (onde enfrentarão o vencedor da Superliga Feminina).