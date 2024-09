Sesc São Paulo promove ação sobre saúde bucal em 20 unidades no estado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2024 - 17:13 Para compartilhar:

Com uma série de atividades gratuitas e abertas ao público nos dias 14 e 15 de setembro, o Sesc São Paulo promove a sexta edição do evento Boca pra que Te Quero. A programação acontece em 20 unidades do Sesc no estado. O objetivo é ampliar o debate sobre saúde bucal e autocuidado para além de aspectos fisiológicos.

Com a proposta de convidar o público a conhecer melhor a sua boca – seja pela desmistificação do que é uma dentição perfeita, passando pela beleza de sorrisos possíveis, não padronizados –, as ações querem valorizar todas as possibilidades de experiências e descobertas da boca.

No próximo dia 14 de setembro, o Sesc Avenida Paulista oferece ao público a intervenção artística “Empresta o Seu Sorriso?”, conduzida pelo fotógrafo Thiago Bugallo. A proposta busca oferecer uma reflexão sobre a alegria e os motivos que nos fazem sorrir nos dias de hoje.

A atividade, que tem como ponto central o ato de sorrir, surge de um questionamento profundo: “Afinal, o que te faz sorrir?”. Inspirado pela simplicidade e a profundidade desta pergunta, Bugallo percorre as cidades em busca de respostas, colecionando sorrisos e histórias por onde passa.

Com uma abordagem criativa, Thiago Bugallo ressignifica a figura dos “homens cartazes” que costumam ver nas ruas de São Paulo, geralmente anunciando a compra e venda de ouro. Sentado em um caixote, com um banner ao seu lado, ele realiza uma performance onde aguarda as pessoas se aproximarem e compartilharem seus sorrisos. Nesta intervenção, o sorriso se torna o verdadeiro “ouro”, um tesouro que não se compra nem se vende.

A vivência propõe uma interação simples, porém transformadora, com o público, incentivando momentos de pausa e reflexão sobre o que realmente traz felicidade e nos conecta uns aos outros. “Empresta o Seu Sorriso?” convida todos a olharem para si mesmos e para a sociedade, buscando motivos para sorrir em meio à vida cotidiana.

Serviços

O quê: Me Empresta Seu Sorriso. Nesta intervenção, o fotógrafo Thiago Bugallo percorrerá os espaços da unidade com o objetivo de provocar nas pessoas lembranças do que são motivos para sorrir na vida. A iniciativa induz à reflexão sobre: “O que realmente nos traz alegria nos dias de hoje?”

Onde: Sesc Avenida Paulista – Boulevard.

Quando: 14/09, sábado, das 14h às 17h.

Ingresso: Grátis. Sem retirada de ingressos