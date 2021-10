Sesc São Paulo inicia reabertura gradual dos teatros

Com avanço da reabertura por diversos setores, o Sesc São Paulo dá sequência à sua retomada gradual, agora com a presença de público em seus Teatros. A partir do dia 15 de outubro as unidades Consolação, Pompeia, Pinheiros, Vila Mariana, Guarulhos, Santos, Rio Preto e Jundiaí reabrem seus Teatros com capacidade reduzida para até 30% do total de público, seguindo protocolos de segurança contra a covid-19.

Um dos eventos que marca a reabertura será o Sesc Jazz, entre 15 e 31 de outubro, nas unidades reabertas da capital paulista.

O uso de máscaras cobrindo nariz e boca segue obrigatório em todas as unidades, bem como a medição de temperatura de visitantes.

Também será exigido comprovante de vacinação contra o coronavírus, físico ou digital, contendo, pelo menos, a 1ª dose, além de documento com foto.

Com apresentações de artistas consagrados e novos, nacionais e internacionais, o festival de jazz deste ano apresenta mais de 20 shows, com plateia reduzida nas unidades Consolação, Pinheiros, Pompeia e Vila Mariana. A programação também transmitida ao vivo pelas plataformas online do Sesc.

A terceira edição do festival traz, além dos shows, ações formativas, produções audiovisuais inéditas, mostra de filmes e conteúdos do acervo Sesc SP.

“É com muita satisfação que celebramos esse momento histórico e de reencontro entre artistas e público de maneira presencial, com a realização de nosso já tradicional Sesc Jazz, que ocupará quatro dos oito teatros que retomam suas atividades no mês de outubro, entre os dias 15 e 31, com diversas atrações, dos jovens aos consagrados”, afirma Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo.

Entre os destaques da programação do primeiro fim de semana estão a apresentação do pianista pernambucano Amaro Freitas, na sexta-feira, 15, às 21h. O show conta com participação de Lucas dos Prazeres, Henrique Albino e Laís Assis. Já no dia 16, às 19h, toca a Funmilayo Afrobeat Orquestra, considerada a única banda de afrobeat do mundo formada por mulheres negras não binárias.

No mesmo dia, às 21 horas, a apresentação fica por conta do bandolinista e compositor Hamilton de Holanda. A Otis Project, banda que reúne jazz e música africana, toca no domingo, 17, às 19 horas, todos estes na unidade Pompeia. A programação completa estará disponível a partir de 9 de outubro no site: www.sescsp.org.br/sescjazz.

As vendas on-line para o Sesc Jazz e todas as outras programações começarão no dia 12 de outubro. Já a presencial, dia 13, e o bilhete deve ser comprado diretamente na unidade onde acontecerá o evento.

Para obedecer o protocolo de segurança, o público vai contar com ingressos marcados e distanciamento entre fileiras e cadeiras. Vale notar que para ingressar em qualquer unidade do Sesc em São Paulo a partir de 4 de outubro passa a ser obrigatório apresentação do comprovante de vacinação de pelo menos uma dose contra a covid-19 e documento com foto.

O comprovante pode ser o físico recebido no ato da vacinação ou o digital, disponibilizado nas plataformas VaciVida e ConectSUS ou pelo aplicativo e-saúdeSP.

O CineSesc também será reaberto a partir de 21 de outubro, com a programação da 45ª Mostra Internacional de Cinema.







O espaço também terá ocupação reduzida, respeitando protocolos de distanciamento e alternância dos assentos e fileiras. Informações sobre programação e compra de ingressos serão disponibilizadas nos canais oficiais da 45ª Mostra Internacional de Cinema.

Exposições e visitas

Com agendamento prévio pela internet, unidades do Sesc na capital e em outros municípios do Estado de São Paulo já oferecem visitas presenciais a exposições, em consonância com a evolução do Plano São Paulo e legislações municipais.

Em todas as unidades, estão sendo adotadas medidas para diminuição do risco de contágio e propagação do vírus, conforme orientações do poder público, entre elas a redução na capacidade de atendimento; ocupação limitada dos espaços, com controle de acesso; rígidos processos de higienização dos ambientes.

As unidades de Interlagos e Itaquera são as únicas que recebem público sem necessidade de agendamento prévio. Com capacidade limitada, funcionam de quarta a domingo, das 10h às 16h.

Estão disponíveis as áreas verdes para atividades como corrida, caminhada e banho de sol. No Sesc Bertioga, a hospedagem segue funcionando com capacidade reduzida e medidas de segurança para preservar a saúde dos hóspedes. Mais informações em centrodeferias.sescsp.org.br.

O Mirante do Sesc Avenida Paulista já pode receber visitantes com agendamento. O espaço tem seus ingressos disponibilizados sempre às sextas-feiras, às 13h, via aplicativo Credencial Sesc SP ou pelo Portal Sesc SP e permanecem disponíveis enquanto houver vagas. A visita dá acesso ao Mirante e ao Café Terraço e tem duração de 30 minutos.

Nas diversas bibliotecas da rede, o empréstimo e a devolução de livros seguem disponíveis para todos por meio do agendamento gratuito no Portal Sesc SP e no aplicativo Credencial Sesc SP. Por enquanto, as atividades presenciais como leitura de livros e periódicos no local permanecem suspensas.

Atividades Físico-Esportivas

A partir do dia 4 de outubro, os cursos de esportes e atividades físicas (GMF – Ginástica Multifuncional, esportes e práticas corporais) receberão novas inscrições. Informações sobre vagas podem ser consultadas no site inscricoes.sescsp.org.br.

Os cursos seguem atendendo alunos inscritos, com idade a partir de 12 anos, em horários especiais, mediante agendamento que pode ser feito pelo celular, via aplicativo Credencial Sesc SP ou pelo site centralrelacionamento.sescsp.org.br.

Para pessoas que estão no grupo de risco é necessário apresentar comprovante de imunização completa para frequentar os cursos, e para pessoas com 60 anos ou mais é necessário também a apresentação de atestado médico de aptidão para a prática de atividades físicas.

São considerados grupo de risco pessoas com: Obesidade – IMC >30Kg/m2, Diabetes, Hipertensão Arterial, Doenças Respiratórias Crônicas, Cânceres, Doenças autoimunes, hepáticas, neurológicas, Síndrome de Down, Gestantes e Pessoas com 60 anos ou mais.

Restaurantes

As Comedorias seguem funcionando com agendamento prévio, feito exclusivamente pela internet ou pelo aplicativo Credencial Sesc SP.

Já estão em funcionamento as Comedorias das unidades Carmo, Belenzinho, Pinheiros, Pompeia, Vila Mariana, Interlagos, Campinas, Santos, Itaquera, Guarulhos e Santo André.

Odontologia

O serviço das clínicas odontológicas está disponível para aqueles que tiveram seu tratamento interrompido durante a pandemia.

As consultas são reagendadas por telefone, mediante contato do Sesc e conforme a capacidade de atendimento de cada unidade. A retomada dos tratamentos prioriza urgências e tratamentos que dependem de intervenção clínica para não agravar o estado de Saúde.

