Sesc RJ Flamengo bate o líder Praia Clube e engata a quinta vitória seguida na Superliga feminina Equipe do técnico Bernardinho abriu 2 sets a 0, levou empate, mas conquistou virada heroica no tie break: 3 a 2

O Sesc RJ Flamengo derrotou o líder Dentil/Praia Clube de forma heroica na noite de terça-feira, pela oitava rodada da Superliga feminina de vôlei. O time comandado pelo técnico Bernardinho abriu 2 sets a 0, cedeu o empate e buscou a superação no tie break para chegar à quinta vitória seguida: 3 a 2 (27-25, 25-20, 20-25, 18-25 e 15-12). Com o resultado, a equipe rubro-negra chegou aos 36 pontos, na quinta posição, mas muito viva na luta pelo G4.

Peça fundamental na vitória do Sesc RJ Flamengo, Milka anotou 15 pontos, quatro deles de saque. Mas não foram apenas os aces que marcaram a atuação da central rubro-negra. As sequências de saques que desestabilizaram a recepção do Praia Clube e os potentes ataques fizeram ela ser eleita a melhor em quadra pelo público. E não escondeu a emoção. Chorando muito, resumiu o triunfo à uma palavra: superação.

– A palavra que define essa vitória é superação. A equipe mostrou uma evolução emocional enorme. Essa sequência de bons resultados nos mostra que estamos no caminho certo. É a confirmação de que nosso trabalho do dia a dia vem sendo bem feito – disse Milka.

As cinco vitórias seguidas do Sesc RJ Flamengo foram conquistadas em casa. E um fator foi muito importante em todas elas: a torcida.

– A torcida foi incrível mais uma vez, muito contagiante. A gente estando na frente ou atrás, ela não nos deixa, está sempre junta. É uma energia que ajuda demais. Eles não nos abandonam e tem feito toda a diferença – finalizou Milka.

Agora o Sesc RJ Flamengo terá um tempo para respirar. A equipe rubro-negra só entrará em quadra novamente depois do Carnaval, na quinta-feira (03.03), quando irá até Curitiba encarar o Curitiba Vôlei. Até lá, Bernardinho segue trabalhando firme com o elenco no Rio de Janeiro.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais