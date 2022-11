Sérvio Vlahovic, da Juventus, continua fora por lesão a 2 semanas da Copa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/11/2022 - 13:11 Compartilhe

O atacante sérvio Dusan Vlahovic, vítima de uma pubalgia desde o final de outubro, não foi relacionado neste domingo para o jogo da Juventus contra a Inter de Milão pela 14ª rodada do Campeonato Italiano, a duas semanas da Copa do Mundo.

Vlahovic, de 22 anos e jovem estrela da seleção da Sérvia, adversária do Brasil na fase de grupos do Mundial do Catar, não joga desde o dia 25 de outubro, na derrota da ‘Juve’ para o Benfica por 4 a 3 pela Liga dos Campeões. Desde então, ficou fora dos três últimos jogos da equipe.

O técnico Massimiliano Allegri falou da possibilidade do retorno do atacante durante a semana, antes de se mostrar mais prudente em entrevista coletiva no sábado.

Por outro lado, o meia-atacante argentino Ángel Di María, fora desde o dia 11 de outubro devido a uma lesão na coxa, foi relacionado e pode voltar ao time contra a Inter.

