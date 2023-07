Servidores federais terão expediente alternativo em dias de jogos do Brasil na Copa feminina

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/07/2023 - 15:50 Compartilhe

Os funcionários públicos federais poderão chegar mais tarde no trabalho em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo feminina, publicou o Diário Oficial da União nesta terça-feira (18).

“É uma medida de equidade, garantindo aos servidores e servidoras que optarem por ver os jogos, o mesmo direito que tiveram na Copa do Mundo de futebol masculino”, informou em comunicado a ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

Na primeira fase do torneio, que começa na quinta-feira na Austrália e Nova Zelândia, a Seleção fará seus jogos às 7h e 8h da manhã no horário de Brasília.

“Quem optar por ver os jogos poderá chegar duas horas após o apito final”, afirma a ministra na nota.

Desta forma, os servidores federais poderão começar sua jornada de trabalho ao meio-dia na próxima segunda-feira, dia da estreia brasileira no Mundial, contra o Panamá.

O comunicado especifica que “as horas não trabalhadas devem ser compensadas posteriormente no segundo sem0estre”.

Com a ausência prevista de vários funcionários na manhã de segunda-feira, o Banco Central decidiu adiar em um dia a publicação dos dados do Relatório Focus, que resume as previsões sobre o crescimento econômico e a inflação.

Esta será a primeira vez que o Governo Federal adota essa medida para seus servidores na Copa feminina, o que é comum no torneio masculino.

Várias empresas privadas decidiram seguir o exemplo. Em comunicados enviados à AFP, a rede de farmácias Pague Menos e a fabricante de pães industrializados Bimbo explicaram que propuseram a seus funcionários horários alternativos e espaços para assistirem aos jogos do Brasil no local de trabalho.

O Grupo Boticário, do segmento de cosméticos, também permitirá que seus funcionários acompanhem as partidas da Seleção, como fez na Copa feminina de 2019.

