Servidora do STJ sofre acidente em montanha e morre durante férias no Peru

Uma servidora do Superior Tribunal de Justiça (STJ), identificada como Maria Lúcia Paternostro, de 46 anos, morreu após cair de um penhasco durante uma trilha nos Andes Peruanos, onde passava férias. As informações são do site G1.

O acidente, de acordo com a publicação, aconteceu na segunda-feira (1º) em um lugar de difícil acesso, complicando o resgate da vítima. O corpo foi encontrado apenas na terça-feira (2) e, depois, levado a Lima. Ainda não se sabe quando será trazido para o Brasil.

Maria Lúcia deixa uma filha de 12 anos. Procurada, a família afirmou que a jovem está em choque com a informação. Nesta terça-feira, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, da 3ª Turma do STJ, lamentou a morte da servidora.

“Uma funcionária exemplar, uma grande perda para o tribunal. Todos nós ficamos bastante entristecidos”, declarou o ministro.

Humberto Martins, presidente do STJ e do Conselho de Justiça Federal (CJF), também se manifestou. “Ela honrou e dignificou não apenas o STJ, mas também todo o Poder Judiciário e o sistema de Justiça. Que Deus, em sua misericórdia infinita, conforte e fortaleça todos os familiares e amigos”, afirmou.