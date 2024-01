Serviços especiais ucranianos abrem investigação sobre avião russo derrubado

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/01/2024 - 8:03 Para compartilhar:

Os serviços especiais ucranianos (SBU) anunciaram, nesta quinta-feira (25), a abertura de uma investigação sobre o avião militar russo que caiu na véspera na região fronteiriça de Belgorod.

“A investigação está sendo realizada nos termos do artigo 438 do Código Penal Ucraniano (violação das leis e costumes de guerra)”, declarou o SBU, um dia depois de o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ter denunciado que os russos “brincam” com a vida dos prisioneiros ucranianos.

“A SBU está tomando medidas para esclarecer as circunstâncias” do desastre, acrescentou, em um comunicado.

A Rússia acusou a Ucrânia de ter derrubado este avião que transportava 65 prisioneiros de guerra ucranianos destinados a uma troca, mas ainda não forneceu qualquer elemento que corroborasse sua versão dos acontecimentos, nem a identidade das pessoas a bordo.

O Exército ucraniano garantiu, por sua vez, que continuará a atacar alvos militares em território russo, como vem fazendo há várias semanas a um ritmo constante.

A Ucrânia também disse que não poderia dizer quem estava no avião que caiu na quarta-feira, mas afirmou que uma troca de prisioneiros com a Rússia estava prevista.

