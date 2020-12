Serviços do Google apresentam instabilidade global na manhã desta segunda

O Google está sofrendo uma instabilidade global na manhã desta segunda-feira, 14, com usuários no mundo todo relatando nas redes sociais problemas de acesso nos principais serviços oferecidos pela empresa, como YouTube, Gmail, Meet, Drive, Play, Maps e Classroom, entre outros.

O site Downdetector, que monitora a atividade de sites na internet, confirma a queda nos serviços. A mensagem mais comum que aparece é “Error 500”, que indica uma dificuldade de processamento do servidor, a partir de uma incompatibilidade ou configuração incorreta em uma aplicação de um site. Em contato, a assessoria de imprensa do Google afirma que está buscando as causas do incidente.

YouTube

O YouTube informou por meio de sua conta no Twitter que esta investigando as causas do problema, e que vai atualizar os usuários assim que tiver novidades. “Estamos cientes de que muitos de vocês estão tendo problemas para acessar o YouTube agora – nossa equipe está ciente e está investigando isso. Vamos atualizá-lo aqui assim que tivermos mais novidades”, publicou.

Veja também