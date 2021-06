Serviço Florestal recebe patente para máquina de classificação de madeira

São Paulo, 14/06 – Uma máquina que classifica a resistência da madeira, criada pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB), recebeu patente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) após oito anos. Em nota, o pesquisador do Laboratório de Produtos Florestais e um dos inventores da máquina, Divino Teixeira, disse que o equipamento é de fácil operação, o que permite o transporte para inspeção em outras localidades, como madeireiras, e tem baixo custo de produção. “A máquina é um equipamento hidráulico para classificação mecânica não destrutiva de peças de madeiras, ou seja, não causa nenhum dano à peça. Basicamente mede o nível de elasticidade, resistência da madeira para que seja possível classificá-la em agrupamento de lotes de peças, bem como eliminar as vigas com defeitos não visíveis, proporcionando funcionalidade, praticidade, economia e segurança”, explicou.

O Ministério da Agricultura explica que, como se trata de uma patente, seu uso comercial com fins lucrativos depende de autorização e pagamento de royalties. Já as instituições sem fins lucrativos como universidades podem solicitar a autorização de uso da máquina, independentemente do pagamento de royalties.

