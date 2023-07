Serviço de segurança encontra cocaína na Casa Branca

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/07/2023 - 15:51 Compartilhe

Uma substância em pó branca, encontrada no fim de semana na Casa Branca, é cocaína, informou nesta quarta-feira (5) o Serviço Secreto, encarregado da segurança das autoridades do Estado.

No domingo, a descoberta do pó na ala oeste da sede do Executivo americano levou à evacuação do local brevemente.

Os bombeiros de Washington analisaram a substância e determinaram que era cocaína, descartando uma ameaça ou ataque bacteriológico.

O anúncio provocou uma onda de especulações na mídia americana sobre quem poderia ter deixado a droga.

O presidente Joe Biden e sua família estiveram fora da Casa Branca durante todo o fim de semana.

Anthony Guglielmi, porta-voz do Serviço Secreto americano, informou que foi confirmado que a substância encontrada era cocaína. “Nossa investigação está em andamento”, acrescentou.

Segundo a imprensa americana, a cocaína foi encontrada no térreo da ala oeste do prédio, que inclui o Salão Oval e outras dependências.

Aparentemente, a substância foi encontrada em uma área onde os turistas que fazem visitas guiadas à Casa Branca precisam deixar seus celulares por motivos de segurança.

O senador republicano Tom Cotton pediu ao Serviço Secreto nesta quarta-feira que divulgue o local exato onde o pó foi encontrado.

“O povo americano merece saber se foram encontradas drogas ilegais em uma área onde se compartilha informação confidencial”, escreveu em carta enviada ao diretor do Serviço Secreto americano.

