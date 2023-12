Serviço de e-commerce da Mantiqueira prevê dobrar faturamento em 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/12/2023 - 9:00 Para compartilhar:

A Mantiqueira em Casa, clube de assinatura de ovos, prevê dobrar o faturamento em 2024. Segundo a empresa, a previsão reflete o crescimento do serviço de e-commerce no Brasil, além de posicionamento, operação e logística da companhia. A Mantiqueira não informou qual deve ser o valor atingido.

“O que era para ser algo inovador e com objetivo de se aproximar do cliente transformou-se em um negócio promissor para a empresa”, afirmou em nota o diretor comercial da Mantiqueira Brasil, Murilo Pinto, sobre o serviço que começou a ser oferecido em 2018.

Segundo o executivo, o período da pandemia foi crucial para o crescimento do negócio online.

Atualmente, o Mantiqueira em Casa conta com cinco mil clientes no eixo Rio-São Paulo e em municípios próximos a estes Estados. O tíquete médio dos kits de ovos varia entre R$ 19 e R$ 50 por mês, dependendo do tipo e da frequência da entrega. As opções de ovos incluem orgânicos, caipiras, Happy Eggs (produzidos por galinhas criadas livremente), dentre outros.

Há ainda kits de 60, 180 e 360 ovos, para Food Service, padarias, hotéis e restaurantes. As entregas são semanais, quinzenais e mensais.

