Sérvia empata com Bulgária (2-2) e se classifica para Euro 2024

A Sérvia se classificou para a Eurocopa de 2024 após empatar em 2 a 2 com a Bulgária, neste domingo (19), em Leskovac, pela última rodada da fase de grupos das Eliminatórias para o torneio continental.

Esta é a primeira classificação da Sérvia para a competição desde que a extinta Iugoslávia alcançou as quartas de final na edição de 2000.

Com este resultado, a seleção dos Balcãs termina em segundo lugar do grupo G, atrás da já classificada Hungria, que venceu em casa a seleção de Montenegro por 3 a 1.

Depois de abrirem o placar logo cedo, os jogadores comandados por Dragan Stojkovic tiveram dificuldades no segundo tempo.

Diante do público do novo estádio Gradski Dubocica, na cidade sérvia de Leskovac, próxima à fronteira com a Bulgária, o zagueiro do Werder Bremen, Milos Veljkovic, abriu o placar de cabeça para os anfitriões (17′), aproveitando a sobra de uma cabeçada anterior de Aleksandar Mitrovic que havia atingido o travessão.

Mas na segunda etapa, a Sérvia, que se mostrou passiva demais, sofreu o empate após um erro defensivo aproveitado por Georgi Rusev (59′) e minutos depois Kiril Despodov deu a vantagem aos búlgaros (69′), lanternas do Grupo G.

Para o alívio dos jogadores e torcedores sérvios, Srdan Babic marcou o gol de cabeça que devolveu o empate e a tranquilidade à sua seleção (82′).

Com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, a Sérvia termina em segundo lugar do grupo com 16 pontos, dois a menos que a Hungria, líder com 18 pontos.

É a 17ª seleção a conseguir a vaga na Euro-2024, que será disputada de 14 de junho a 14 de julho na Alemanha.

