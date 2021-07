‘Serve pouco’, avalia Mozart após empate contra o Coritiba. Confira os lances do duelo no Mineirão

O empate por 0 a 0 com o Coritiba, pela 10ª rodada da Série B do Brasileirão, deixou o técnico Mozart Santos irritado, algo raro, desde que chegou para comandar a Raposa.

Até o jogo desta terça-feira, 6 de julho, Mozart havia demonstrado muita tolerância com o desempenho da equipe. Todavia, o treinador classificou como de pouca serventia o empate com o Coxa, mantendo o time azul na 13ª posição, com 10 pontos. Confira a entrevista do comandante celeste e os melhores momentos do jogo nos vídeos da matéria.

E MAIS:

O Cruzeiro mais uma vez não teve força no ataque e só empatou com o Coxa em casa-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

E MAIS:

Veja também