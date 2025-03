Sertanejo Zé Neto faz desabafo sobre vícios: ‘Muita bebida e muitos remédios’

O cantor Zé Neto, 35, fez um desabafo sobre vícios durante uma conversa com Frei Gilson. Em uma live na madrugada desta quinta-feira, 27, o sertanejo confessou que fazia uso de bebidas e medicamentos para desassociar de si mesmo. O artista já foi diagnosticado com depressão.

“Chegou um tempo na minha vida que estava tão pobre que só tinha dinheiro. Meu nome era trabalho e sobrenome extra. Eu estava viciado em tudo que me tirava de mim. Eu queria fazer qualquer tipo de negociação para sair de mim”, revelou.

No final de 2024, Zé Neto precisou se afastar dos palcos para cuidar de sua saúde mental. Diagnosticado com depressão e ansiedade, sua agenda de shows foi cancelada por quase quatro meses.

“Então, eu usava muita bebida e muitos remédios, muitos medicamentos, cigarro eletrônico — que foi, eu acho que, de tudo que eu fiz, é o que mais me arrependo. Até hoje ainda pago o preço, mas estou, graças a Deus, sendo restituído”, revelou.

No fim, o cantor confirma que está bem: “Então hoje a minha vida é outra. Meus prazeres, na verdade, são ficar com a minha família, ir à missa, brincar com meus filhos. Eu acho que isso é o que realmente importa. O resto, é só o resto.”