Sertanejo Milionário tem alta da UTI, informa hospital

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2024 - 14:54 Para compartilhar:

O cantor sertanejo Milionário, da dupla Milionário & José Rico, apresentou melhora em sua condição de saúde após ter sofrido um AVC isquêmico na segunda-feira, 20. O artista de 84 anos está internado no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Segundo o boletim divulgado nesta quinta-feira, 23, Milionário teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e irá para o quarto. A unidade hospitalar ainda informou que o cantor permanece sem a presença de déficit motor ou sensitivo e alimenta-se por via oral.

Internação de Milionário

Milionário deu entrada na Emergência do hospital por volta das 18h25 de segunda-feira, 20, sob suspeita de hemorragia no cérebro.

Após exames, foi constatado um quadro de acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico. Segundo familiares do sertanejo, os sintomas surgiram após ele ter passado por estresse traumático devido à perda de um ente querido.

O artista segue fazendo exames e em reabilitação com uma equipe multidisciplinar de saúde.