Sertanejo Milionário coloca marca-passo após AVC isquêmico

O cantor sertanejo Milionário, da dupla Milionário & José Rico, foi submetido a uma cirurgia para implante de marca-passo nesta sexta-feira, 24, após ter tido um AVC isquêmico. O artista de 84 anos está internado no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, desde o dia 20 de maio.

Segundo o boletim médico, o aparelho foi colocado em função de um diagnóstico de arritmia cardíaca enquanto realizava exames cardíacos. Conforme apontou o hospital, o procedimento ocorreu sem intercorrência e o artista está estável e deve ser transferido novamente para o quarto.

Milionário encontra-se “disposto, consciente, comunicativo, sem a presença de déficit motor ou sensitivo e alimentando-se por via oral”.