Sertanejo Kleber, da dupla com Kaue, morre de Covid-19, aos 37 anos

O cantor sertanejo Kleber Oliveira, da dupla com Kaue, morreu nesta segunda-feira (5), vítima de complicações da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Estadual de Américo Brasiliense (HEAB), no interior de São Paulo. As informações são do G1.

Também conhecido como Klebinho, o cantor de 37 anos estava intubado desde maio. A produtora responsável pela carreira da dupla publicou uma nota em seu Facebook lamentando a morte do cantor.

“É com grande pesar que recebemos a noticia do falecimento de Kleber Oliveira, conhecido como Klebinho (Kleber e Kaue). Nossos mais profundos sentimentos aos amigos e toda a família do artista”, diz a nota.

O cantor era de Araraquara, no interior de São Paulo, e deixa esposa e filha.

