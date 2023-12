Sertanejo Cristiano mostra filho recém-operado com avô e semelhança emociona

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/12/2023 - 15:07 Para compartilhar:

O sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, compartilhou uma foto de seu filho, Miguel, de seis meses, com seu pai. Na foto, o avô da criança aparece com uma cicatriz no peito semelhante a do bebê.

Quando nasceu, Miguel foi diagnosticado com Tetralogia de Fallout, uma doença congênita rara que afeta o coração e, recentemente, precisou passar por uma cirurgia. Já o pai do cantor teve um infarto anos atrás e “nasceu de novo”.

Na publicação , Cristiano emocionou os seguidores ao homenagear os dois. “Dois corações valentes aqui. Meu pai, quando eu tinha 11anos, sofreu um infarto e nasceu de novo. Hoje ele tem 88 anos e muita saúde”.

“Agora, ele fica todo todo com a cicatriz da vitória dele e do netinho. Galera, vale lembrar: a cardiopatia congênita do Miguel nao é hereditária. Uma a cada 100 crianças tem cardiopatia congênita. Entao é muito importante fazer o ecocardiograma fetal”, concluiu.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias