Sertanejo Belutti diz que não soube lidar com paternidade no início: ‘Fui um b*sta’

Em entrevista ao programa “Sai da Caixa”, do UOL, para a cantora Luiza Possi, o sertanejo Belutti, da dupla com Marcos, disse que não soube lidar com a paternidade assim que sua mulher, a atriz Thaís Pacholek, e ele tiveram o filho Luís Miguel, de 6 anos.

“Eu não coloco como um dos melhores dias da minha vida quando meu filho nasceu, porque durante um bom tempo eu não fui um bom pai. Eu fui um bosta de um pai, no começo”, admitiu o cantor.





Belutti disse que “surtou” no começo e que chegava a se “esconder” no trabalho. “Reconheço o meu erro de não estar tão presente. De ser pai, de participar. ‘Você está cansada, pera aí, deixa eu pegar ele, vou cuidar dele’. Eu fiz algumas vezes, mas não fiz o suficiente”, disse.

“Eu surtei. Não sei explicar. Na hora que ela tava em casa com o Luís Miguel e, sei lá, ele estava dando trabalho para dormir, eu preferia me esconder através do meu trabalho do que falar assim ‘deixa que eu vou cuidar'”, explicou.

“Eu fui um bosta de um pai no começo, de ser participativo, como eu seria hoje, eu tenho certeza”, disse o cantor. Segundo ele, Thaís, com quem é casado desde 2014, hoje tem vontade de ter outro filho com ele, por reconhecer essa mudança no cuidado que ele tem com o filho.

“A Thaís, hoje, tem vontade de ter mais filhos, porque ela realmente enxergou em mim essa mudança de cuidado. Meu filho é a coisa mais importante na minha vida, ele sempre foi. Só que eu não sabia que estava fazendo certo ou errado. Depois eu descobri que realmente eu não estava sendo o pai que ele precisava ter, que todo filho merecer ter. Fiquei muito mal comigo”, finalizou.