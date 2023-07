Sertanejas Marília Mendonça e Maiara & Maraisa são as artistas mais tocadas nas rádios

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 18:10 Compartilhe

O primeiro semestre de 2023 foi todo de Marília Mendonça e Maiara & Maraisa; artistas brasileiras mais tocadas nas rádios do País durante este período. De acordo com a empresa de monitoramento Crowley, a faixa mais tocada é A Culpa É Nossa, da dupla sertaneja.

Segundo dados de outra empresa, a Connectmix, o topo do ranking fica com Leão, faixa póstuma da eterna rainha da sofrência, que morreu em um trágico acidente de avião, em novembro de 2021.

Os dois rankings são diferentes, mas apresentam diversas semelhanças entre as músicas mais tocadas, apenas com alterações de posições na maioria dos casos.

Nas listas de ambas, é possível notar a predominância do sertanejo; ritmo musical que ocupa as cinco primeiras posições nos levantamentos das duas empresas de monitoramento.

Outro fator que chamou atenção neste semestre foi a presença de artistas mulheres no topo dos dois rankings. Além de Marília Mendonça e as irmãs gêmeas Maiara e Maraisa, Simone Mendes aparece no top 5 das duas listas. Ana Castela e Mari Fernandez também conquistaram lugares entre as melhores posições com parcerias.

A Crowley, empresa de monitoramento mais tradicional, faz esse tipo de levantamento desde 1997. Já a Connectmix começou a atuar na apuração em 2017.

Ranking da Crowley:

1 – A Culpa É Nossa – Maiara e Maraisa

2- Erro Gostoso – Simone Mendes

3- Traumatizei – Henrique & Juliano

4 – Perdoou Nada – Israel & Rodolffo part. Jorge & Mateus

5 – Leão – Marília Mendonça

Ranking da Connectmix:

1 – Leão – Marília Mendonça

2 – Erro Gostoso – Simone Mendes

3 – Eu Gosto Assim – Gustavo Mioto e Mari Fernandez

4 – Bombonzinho – Israel e Rodolffo part. Ana Castela





5 – A Culpa É Nossa – Maiara e Maraisa

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias