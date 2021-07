Serra é submetido a cateterismo e colocação de stent em artéria do coração

O senador José Serra (PSDB), de 79 anos, foi submetido a um cateterismo e à colocação de um stent em uma das artérias do coração após realizar exames de rotina na terça-feira (6). Conforme a assessoria de imprensa do parlamentar, o procedimento foi bem-sucedido e ele deve ficar em observação no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, por 48 horas. As informações são do Uol.

Também na terça-feira, o senador encerrou seu período de isolamento após testar positivo para a Covid-19 no final de junho. Como já tinha sido vacinado com as duas doses do imunizante contra o coronavírus, o ex-prefeito de São Paulo apresentou quadro assintomático da doença, mas precisou ser internado para ficar em observação.

Ele também tratou uma pneumonia leve. A assessoria do senador apontou a vacinação contra a Covid-19 como fator crucial para o quadro do ex-governador de São Paulo ter sido leve.

