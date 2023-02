Serra: BC pode contribuir com crescimento sustentado mantendo inflação na meta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/02/2023 - 21:14 Compartilhe

O Banco Central (BC) pode contribuir com o crescimento econômico sustentado, mantendo a inflação na meta e ancorada. A afirmação foi feita nesta quarta-feira, 8, pelo diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Bruno Serra, durante evento em Macaé, litoral Norte do Rio.





“É importante ter uma inflação estável e controlada”, disse Serra, para quem crescimento mais contínuo e estável, com inflação controlada, é benéfico para todo mundo. “Um Banco Central com credibilidade é a melhor forma de incentivar o crescimento sustentado do País, inclusive da indústria.”

