Série ‘Raul Seixas: Eu Sou’ marca estreia do Brasil no festival Series Mania

‘Raul Seixas: Eu Sou’, série que é a primeira produção brasileira na história a ser selecionada para o Series Mania, um dos maiores festivais dedicados a séries da Europa, que acontece na França neste mês de março, foi escolhida para a International Panorama Competition e disputará os prêmios de Melhor Série, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz e o Student Award, concorrendo com produções de diversos países.

O evento ocorre entre 21 e 28 de março, e a série sobre o músico brasileiro fará sua estreia mundial no Series Mania, com a primeira exibição nesta terça-feira (25). No Brasil, ela será lançada no Globoplay ainda em 2025, sem data exata confirmada.

A produção do Globoplay traz Ravel Andrade no papel principal como Raul Seixas, em uma trama que explora as influências culturais, políticas e espirituais na obra do artista, a complexidade de suas relações pessoais e sua luta contra o vício.

A série foi criada por Paulo Morelli e dirigida por Paulo, com Pedro Morelli, e tem produção da O2 Filmes. Também fazem parte do elenco João Pedro Zappa, Amanda Grimaldi, Carol Abras, Julia Stockler, Chandelly Braz, Cyria Coentro e outros.

Veja o teaser de ‘Raul Seixas: Eu Sou’: