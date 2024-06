Série ‘Lab de Chef’ promete inspirar uma nova geração de apaixonados por ciência e culinária

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/06/2024 - 13:56 Para compartilhar:

As filmagens da série infantil ‘Lab de Chef’ chegaram ao fim recentemente. A produção é mais uma da Panorâmica Filmes em parceria com o Canal Futura, e deverá ir ao ar no segundo semestre do ano.

Em ‘Lab de Chef’, a ciência e a culinária se unem de maneira lúdica e orgânica. A série adota o método científico como guia, à medida que os apresentadores exploram perguntas, formulam hipóteses e realizam experimentos relacionados ao mundo da física, química e biologia. Por que a pipoca estoura? Por que a gente chora quando corta cebola? Por que o bolo cresce? Por que a gente não sente gosto quando está resfriado?

“A parceria com a Panorâmica nos permite exibir um conteúdo original de edutainment, desenvolvido e produzido, especialmente para a tela do Canal Futura”, diz Mariana Seivalos, supervisora do Canal Futura.

Mara Lobão, que dirige há 20 anos ao lado de Rodrigo Montenegro a Panorâmica, uma das principais produtoras de filmes infanto juvenis do Brasil, também comentou sobre essa produção.

“Ao criar este projeto quisemos contemplar dois assuntos apaixonantes: culinária e ciência, e inspirar as crianças a meterem a mão na massa e seguir fazendo perguntas e mais perguntas. Estudar pode até ser meio chato, mas aprender é sempre uma delícia!”, diz.