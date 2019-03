Série infantil ‘Vampirina’ ganha nova temporada

As crianças já amam Vampirina. Depois de uma temporada com 2,8 milhões de visualizações só no canal brasileiro da Disney Junior no YouTube, a série infantil, com as aventuras de uma menina vampirinha que precisa estudar em uma escola só de humanos, vai ganhar uma segunda temporada.

A protagonista e sua família se mudam da Transilvânia para o Estado americano da Pensilvânia, e passam a conviver diariamente com seres humanos. Isso, no entanto, não quer dizer que abandonam suas raízes: a nova casa é cheia de plantas carnívoras e abriga o cachorrinho Lobinho, que se transforma em lobisomem. Outro personagem querido das crianças é Demi, um fantasma brincalhão.

O forte da série é sua mensagem de tolerância, transmitida para todas as suas crianças espectadoras, a partir da história da vampirinha de pele roxa e dentes afiados, mas que é assim aceita pelas outras crianças de sua nova cidade, todas humanas.

“Os amigos de Vampirina aprendem a amá-la pelo que ela é. Não ligam para as diferenças”, conta Norton Virgien, coprodutor executivo e diretor supervisor da animação. “Vamos superar o que temos de diferente e aproveitar o que temos em comum”, pede, na expectativa de que as futuras gerações saibam trabalhar melhor com as qualidades que fazem cada indivíduo ser único (no caso da série, humano ou não).

Além do sucesso mundial de audiência no canal fechado Disney Junior e nas plataformas de streaming, já se tornou uma personagem que circula pelos parques da Disney, junto aos clássicos Mickey Mouse e Pateta. “Vê-la junto a eles é emocionante”, diz Virgien.

Cada um dos 29 episódios da primeira temporada conta com duas histórias de 11 minutos de duração, além de uma música original assinada por Kooman & Dimond, dupla de compositores da Broadway.

Estreia. O primeiro episódio da segunda temporada de Vampirina vai ao ar no canal fechado Disney Junior, no dia 6 de abril, sábado, às 10h15, com reprise na segunda e na terça-feira seguintes, às 13h45. Depois de exibidos na televisão, todos os episódios ficam disponíveis no YouTube.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.