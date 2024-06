Série feita com IA conta história do queijo Grana Padano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/06/2024 - 13:50 Para compartilhar:

MILÃO, 1 JUN (ANSA) – O Consórcio para a Proteção do Queijo Grana Padano de Desenzano (Brescia) lançou um projeto em que a inteligência artificial conta a história e os valores do queijo Grana Padano.

A proposta foi batizada de “Nosso futuro tem uma história”, e o primeiro episódio foi disponibilizado nesta sexta (31) nas redes sociais.

A iniciativa tem como objetivo “projetar a história da marca no futuro do mundo digital graças ao uso das tecnologias mais avançadas no campo da IA”, segundo um comunicado.

O primeiro vídeo pode ser visto na conta @granapadano no Instagram. (ANSA).