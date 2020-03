Série documental sobre Marielle Franco aumenta audiência da Globoplay

O primeiro episódio de ‘Marielle – O Documentário’, exibido na “Pré-estreia Globoplay” desta quinta-feira, dia 12, aumentou a audiência da faixa horária em São Paulo e no Rio de Janeiro, em comparação com as 4 quintas anteriores.

Em São Paulo, registrou 13 pontos de audiência e 28% de participação. São 3 pontos acima da média de audiência da faixa nas últimas 4 quintas-feiras e 2 pontos a mais de participação na capital paulista.

No Rio, registrou 16 pontos de audiência e 33% de participação, elevando em 4 pontos tanto a audiência quanto a participação em relação a média da faixa nas 4 quintas-feiras anteriores.

Os episódios completos de “Marielle – O Documentário” já estão disponíveis no Globoplay para assinantes. A série documental conta a vida e a morte da vereadora do Rio de Janeiro e do seu motorista, Anderson Gomes, em um atentado há dois anos.