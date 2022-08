Série ‘Do Velho ao Novo’ chega ao HBO Max em setembro

Estadão Conteúdo 04/08/2022 - 17:35 Compartilhe

A série Do Velho ao Novo (Fixer Upper) e outras atrações do Magnolia Network chegarão ao HBO Max em 30 setembro, segundo a Variety. O casal Joanna e Chip Gaines lançou o canal de TV em parceria com a Discovery no ano passado, antes da fusão com a WarnerMedia, e agora fecha nova parceria.

Os conteúdos já produzidos pelo Magnolia Network serão adicionados ao HBO Max ao longo do tempo, mas também continuarão disponíveis no Discovery +.

Do Velho ao Novo mostra como o casal Gaines transforma casas decadentes, mas com grande potencial, em vitrines que ajudam a revitalizar bairros na região central do Texas, nos Estados Unidos.

Fixer Upper: The Castle

Ainda de acordo com a Variety, a nova série Fixer Upper: The Castle, que se concentra na reforma de um castelo de 100 anos em Waco, no Texas, Estados Unids, vai estrear na HBO Max logo em seguida, em 1º de outubro.

Nessa nova estrutura, a presidente da Magnolia, Allison Page, agora se reporta diretamente ao chefe de conteúdo da HBO e da HBO Max, Casey Bloys. Bloys é um dos poucos altos executivos da WarnerMedia que ainda se mantém de pé após a saída em massa de funcionários antes da fusão Discovery-WarnerMedia.