Série de comédia e ficção científica ‘Upload’ terá uma terceira temporada no Prime Video

O Amazon Prime Video anunciou nesta quarta-feira (11) hoje a renovação da série de comédia de ficção científica ‘Upload’, do roteirista vencedor do Emmy Greg Daniels (‘The Office’; ‘Parks and Recreation’), para uma terceira temporada.





“Upload tornou-se um sucesso genuíno e continua sendo uma das séries Originais de comédia mais assistidas no Prime Video”, disse Vernon Sanders, head de televisão do Amazon Studios. “A produção se conecta e provoca infinitas possibilidades para o futuro da tecnologia e da humanidade. Com a abordagem cômica tão particular de Greg, junto com uma equipe criativa dinâmica e atores talentosos, eles fizeram uma série globalmente relevante, que estamos incrivelmente orgulhosos de trazer de volta para os nossos clientes para mais uma temporada”.

‘Upload’ é uma série de comédia de ficção científica que se passa em um futuro com tecnologia avançada no qual telefones de hologramas, impressoras 3D de comida e mercados automatizados são a regra. Mas a característica mais peculiar deste mundo é que os humanos podem decidir se querem ou não fazer o upload de sua consciência para uma pós-vida virtual.

A série foi criada por Greg Daniels, que também atua como produtor executivo ao lado de Howard Klein. O elenco da série conta com Robbie Amell como Nathan, Andy Allo como Nora, Kevin Bigley como Luke, Allegra Edwards como Ingrid, Zainab Johnson como Aleesha, Owen Daniels como A.I. Guy, Josh Banday como Ivan, e Andrea Rosen como Lucy.