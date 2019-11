Série da TV Brasil mostra a importância da representatividade negra

Na semana em que se comemorou o Dia da Consciência Negra, a TV Brasil apresentou a série de reportagens Ubutu: Eu Sou o que Nós Somos.

Os afrodescendentes no Brasil representam a maior parcela de empreendedores. Conheça os desafios e as ideias inovadoras que impulsionam o protagonismo negro no mundo dos negócios.

Qual é o impacto do racismo na saúde mental da população negra? Conheça iniciativas positivas de trocas de experiências e formação especializada de atendimento psicoterapêutico.

Ancestralidade, futuro e protagonismo. O encontro desses três elementos em áreas como a cultura deu origem ao Afrofuturismo. Veja como esses elementos se relacionam e como o Afrofuturismo está presente em diferentes expressões culturais como a moda, a dança e o cinema.

Qual é a importância da representação da população negra e o impacto disso na maneira como essa população se vê?

Televisão, publicidade. Como esses espaços vêm trabalhando a representatividade e como a internet vem sendo um espaço de debate e construção de novas narrativas? Assista na reportagem da TV Brasil.