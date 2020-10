Série D: Volante vai para gol após goleiro reserva ter infecção alimentar: ‘Muita diarréia’

O jogo entre River-PI e Santos-AP, nesta quarta-feira (14), reservou um momento inusitado. O confronto válido pela 6ª rodada do Brasileirão da Série D foi interrompido em determinado momento por conta de um imprevisto no time do Amapá.

O time precisou que um volante fosse para o gol após lesão do goleiro titular Vinícius. O motivo do problema é que o goleiro reserva não pode entrar na partida por conta de uma “dor de barriga”.

“Essa noite, tive uma infecção alimentar, não consegui dormir direito, passei mal com muita diarréia e dor de cabeça e fiquei tonto. Sem condições. Tentei comer algo no almoço também, fui à médica, e ela disse que era infecção alimentar”, contou o explicou o goleiro reserva Murilo ao GE.

Com isso, o treinador Edson Porto não pode contar com o reserva imediato. Então, o volante Otávio assumiu o gol do time alvinegro.

“Foi até engraçado eu conversando no vestiário com os meninos. Eu estava disposto a ajudar o time. Infelizmente o nosso segundo goleiro estava com problema de saúde e tive essa opção. Não conseguimos o resultado positivo. Mas, se precisarem, estou à disposição [risos]”, brincou Otávio.

O treinador também contou que a escolha por Otávio foi devido a boa atuação do volante nos rachões, um treino recreativo feito entre os jogadores.

“O Murilo passou a noite muito mal e não estava conseguindo nem ficar nem em pé. Então, nós começamos desse jeito. Fiz aquilo que a gente faz no recreativo, com o Otávio no gol. Tinha que ir, e ele era a melhor opção. Não teve culpa nos gols que tomou. O imponderável entrou em campo. Nós temos o jogo no sábado e só temos dois goleiros. Otávio vai ficar de sobreaviso [risos]”, declarou o treinador, conforme apuração do GE.

Apesar do esforço do Santos-AP, o time não conseguiu um bom resultado e perdeu para o Galo por 3 a 1. A derrota complicou a situação do alvinegro do Amapá e impulsionou o River para a terceira colocação do grupo 2 do nacional.

Veja também