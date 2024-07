Série D tem os últimos sete classificados e os novos confrontos da 2ª fase

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2024 - 22:16 Para compartilhar:

Os últimos sete clubes classificados para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro foram definidos, neste domingo, nos 16 jogos disputados em quatro dos oito grupos. Agora são 32 clubes que vão seguir atrás das quatro vagas de acesso à Série C. No domingo as vagas ficaram para River-PI e Tocantinópolis-TO (Grupo A2); Atlético-CE (Grupo A3), Jacupiense-BA e CSA-AL (Grupo A4) e Brasil-RS e Novo Hamburgo-RS(Grupo A8).

Os confrontos da segunda fase (16 avos de final) estão definidos porque os cruzamentos, ainda regionais, eram previstos no regulamento. O primeiro colocado de um grupo encara o quarto e o segundo enfrenta o terceiro, em dois jogos. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será definida nos pênaltis.

Confira os 16 confrontos, com os times à esquerda tendo a vantagem de disputar o segundo jogo como mandante:

Manauara-AM x Tocantinópolis-TO

Porto Velho-RO x River-PI

Altos-PI x Princesa do Solimões-AM

Maranhão-MA x Manaus-AM

Treze-PB x ASA-AL

Iguatu-CE x Jacupiense-BA

Retro-PE x América-RN

Itabaiana-BA x Sousa-PB

Brasiliense-DF x Real Noroeste-ES

Anápolis-GO x Itabuna-BA

Portuguesa-RJ x Mixto-MT

Nova Iguaçu-RJ x CRAC-GO

Maringá-PR x Novo Hamburgo

Inter de Limeira-SP x Avenida-RS

Brasil-RS X Água Santa-SP

Cianorte-PR x Costa Rica-MS

CONFIRA OS JOGOS DE DOMINGO DA 14ª RODADA:

GRUPO A2

Tocantinópolis-TO 1 x 0 Moto Club-MA

Altos-PI 2 x 1 Cametá-PA

Maranhão-MA 3 x 0 Fluminense-PI

Águia-PA 0 x 0 River-PI

GRUPO A3

América-RN 2 x 1 Maracanã-CE

Treze-PB 2 x 0 Santa Cruz-RN

Iguatu-CE 1 x 0 Sousa-PB

Potiguar-RN 1 x 1 Atlético-CE

GRUPO A4

ASA-AL 2 x 0 Sergipe-SE

Retrô-PE 2 x 1 CSE-AL

Itabaiana-SE 1 x 2 Juazeirense-BA

Jacuipense-BA 3 x 0 Petrolina-PE

GRUPO A8

Brasil-RS 2 x 1 Concórdia-SC

Hercílio Luz-SC 1 x 0 Cianorte-PR

Novo Hamburgo-RS 1 x 0 Barra-SC

FC Cascavel-PR 3 x 0 Avenida-RS