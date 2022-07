Série D tem 23 times classificados para a segunda fase após penúltima rodada

A Série D do Campeonato já tem 23 clubes garantidos na segunda fase. Neste domingo foram disputados 15 jogos válidos pela 13.ª rodada, a penúltima da fase de classificação. As últimas nove vagas vão ser definidas na próxima semana. Entre os paulistas, a Inter de Limeira está eliminada e o Oeste ainda briga pela vaga. O mesmo acontece com o Santa Cruz,, um dos mais tradicionais clubes do país.

A Inter de Limeira perdeu para o Pouso Alegre-MG por 2 a 1 na cidade mineira e já 17 pontos, em quinto lugar, está fora da disputa no Grupo A6, que já tem seus quatro classificados definidos. O líder Pouso Alegre, com 25, seguido por Bahia de Feira-BA e Real Noroeste-ES, com 23, e o Nova Venécia-ES, com 21 pontos ao empatar em casa por 1 a 1 com o URT-MG. Outro paulista, a Ferroviária, caiu fora sábado ao perder em casa, por 2 a 0, para o Bahia de Fira, ficando com 16 pontos em sexto lugar.

No Grupo A7, o Oeste venceu por 2 a 1 a Portuguesa-RJ e subiu para quarto lugar, com 17 pontos, um atrás do clube carioca, com 18, em terceiro. O Nova Iguaçu-RJ também está na briga, porque com 17 pontos, está em quinto lugar. Tudo vai depender dos resultados da última rodada.

O Santa Cruz-PE perdeu por 2 a 0 para o ASA-AL, em Arapiraca (AL) e desperdiçou sua primeira chance de garantir a vaga. Está em quarto lugar, com 18 pontos, dois na frente do Juazeirense-BA, com 16, após vencer em casa o Sergipe-SE, por 1 a 0. Na última rodada, o Santa Cruz recebe o líder Lagarto-SE, com 24 pontos e já classificado.

OS CLASSIFICADOS

Dois grupos já definiram seus quatro classificados, três grupos três e três grupos apenas dois clubes. Confira os classificados:

Grupo A1 Amazonas-AM, Rio Branco-AC e São Raimundo-AC;

Grupo A2 Moto Club-MA e Tocantinópolis-TO;

Grupo A3 Retrô-PE e Souza-PB;

Grupo A4 Lagarto-SE, ASA-AL e Jacuipense-BA;

Grupo A5 Brasiliense-DF, Anápolis-GO e Costa Rica-MS;

Grupo A6 Pouso Alegre-MG, Bahia de Feira-BA, Real Noroeste-ES e Nova Venécia-ES.

Grupo A7 São Bernardo-SP e Paraná-PR;

Grupo A8 Caxias-RS, Azuriz-PR, Aimoré-RS e Cascavel-PR.

NOVA FASE – A penúltima rodada vai ser fechada segunda-feira com o jogo entre Trem-AP e São Raimundo-RR pelo Grupo A1. O formato da Série D é o mesmo de anos anteriores. Na primeira fase, os 64 times foram divididos regionalmente em oito grupos com oito integrantes cada, que jogam em turno e returno dentro das chaves. Ao fim de 14 rodadas, os quatro primeiros de cada grupo avançam ao mata-mata.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 13.ª RODADA:

SÁBADO

Nova Iguaçu-RJ 2 x 1 Santo André-SP

São Paulo Crystal-PB 2 x 3 Globo-RN

Juventus-SC 0 x 3 Caxias-RS

Juventude-MA 2 x 2 Tuna Luso-PA

Ceilândia-DF 1 x 0 Grêmio Anápolis-GO

Tocantinópolis-TO 2 x 1 Fluminense-PI

Retrô-PE 1 x 0 Sousa-PB

São Bernardo-SP 1 x 1 Paraná-PR

FC Cascavel-PR 3 x 0 Marcílio Dias-SC

4 de Julho-PI 2 x 1 Moto Club-MA

Caldense-MG 0 x 1 Real Noroeste-ES

Icasa-CE 2 x 5 Afogados-PE

Ferroviária-SP 0 x 2 Bahia de Feira-BA

Lagarto-SE 4 x 1 Atlético Alagoinhas-BA

Juazeirense-BA 1 x 0 Sergipe-SE

Náutico-RR 0 x 6 Amazonas-AM

DOMINGO

Nova Venécia-ES 1 x 1 URT-MG

Pérolas Negras-RJ 0 x 2 Cianorte-PR

Azuriz-PR 1 x 2 São Luiz-RS

Aimoré-RS 1 x 0 Próspera-SC

Castanhal-PA 1 x 1 Pacajus-CE

Iporá-GO 1 x 1 Brasiliense-DF

ASA-AL 2 x 0 Santa Cruz-PE

Jacuipense-BA 2 x 1 CSE-AL

Ação-MT 2 x 2 Costa Rica-MS

Oeste-SP 2 x 1 Portuguesa-RJ

São Raimundo-AM 1 x 0 Rio Branco-AC

Anápolis-GO 0 x 1 Operário-MT

Pouso Alegre-MG 2 x 1 Inter de Limeira-SP

América-RN 8 x 1 Crato-CE

Humaitá-AC 2 x 4 Porto Velho-RO

SEGUNDA-FEIRA

20h15

Trem-AP x São Raimundo-RR