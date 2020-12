Série D: Goiânia busca empate e segura pressão do Novorizontino

Ninguém saiu em vantagem no confronto entre Goiânia-GO e Novorizontino-SP pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (19), as equipes ficaram no 1 a 1 no estádio Olímpico da capital goiana, em jogo transmitido ao vivo pela TV Brasil. Galo Carijó e Tigre se reencontram no próximo domingo (27), às 18h (horário de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Em caso de novo empate, a decisão da vaga às quartas de final será nos pênaltis.

Balançar as redes cedo era tudo que o Novorizontino queria. Aos seis minutos, o meia Pereira recebeu na intermediária pela esquerda, escapou da marcação e chutou no canto direito do goleiro Weverton, abrindo o placar. Em vantagem, o time paulista passou a cadenciar a partida, que tinha iniciado em ritmo intenso. Aos 19 minutos, o Tigre quase ampliou: Guilherme Queiroz fez o pivô na área e rolou para o também atacante Cléo Silva finalizar por cima. Nos acréscimos, Pereira acertou a trave esquerda do Goiânia, em cobrança de falta.

O Novorizontino perdeu nova chance logo aos quatro minutos do segundo tempo. Após boa troca de passes, Guilherme Queiroz recebeu cruzamento da direita mas pegou mal na bola, próximo à pequena área. A punição pelos gols perdidos veio dois minutos depois. O meia Anthony cobrou escanteio na esquerda, a defesa do time paulista ficou parada e o zagueiro Dedé testou com força para as redes, igualando para o Goiânia. O Tigre tentou acelerar a partida novamente e até teve mais oportunidades, mas pecou na finalização, parando também nas defesas de Weverton.

No outro jogo de sábado (19), o Marcílio Dias-SC superou o Goianésia-GO por 2 a 1 no estádio Gigantão, em Itajaí (SC). O atacante Zé Vitor abriu o marcador para o Marinheiro aos 11 minutos da etapa inicial. O atacante Dudu Itapajé igualou aos 29. No segundo tempo, Zé Vitor recolocou os catarinenses em vantagem aos 17 minutos. Os times também se reencontram no próximo domingo, mas às 16h, no estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia (GO). O Marcílio tem a vantagem do empate.

