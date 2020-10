Série D: Fast goleia Independente e assume a liderança do Grupo 1

O Fast Clube (AM) assumiu a liderança do Grupo 1 da Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo (4), ao golear o Independente (PA) por 4 a 0 no estádio da Colina, em Manaus. O resultado levou o Rolo Compressor aos mesmos sete pontos de outros três clubes, ficando à frente de Ji-Paraná (RO), Bragantino (PA) e Galvez (AC) pelo saldo de gols. O Galo Elétrico (ainda sem pontos ganhos e com quatro derrotas) é o lanterna da chave. A partida, válida pela quarta rodada da primeira fase, foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

O Fast dominou as ações ofensivas do primeiro tempo, aproveitando-se da marcação frouxa do Independente. Logo aos dois minutos, o atacante Caíque balançou as redes, mas impedido. O gol acabou anulado. Aos nove, o meia Eduardo Bacas, que ditava o ritmo do Rolo Compressor na partida, progrediu com liberdade, a partir do meio de campo, cortou para a perna direita e bateu rente à forquilha.

A pressão amazonense resultou em gol aos 22 minutos. Após chute cruzado do volante Pelezinho, o atacante Daivison, desmarcado na pequena área, desviou para o gol. A missão do time de Tucuruí (PA) ficou mais difícil aos 34, quando o volante Natan recebeu o segundo cartão amarelo por um carrinho em Bacas na intermediária e foi expulso. O Fast quase ampliou em duas cobranças de falta, uma de Bacas e outra do lateral Souza, mas parou em defesas do goleiro Evandro Gigante.

O Rolo Compressor manteve o controle do jogo na segunda etapa. O Independente assustou aos sete minutos, quando o meia Cocão cobrou falta na área e o atacante Danrley mandou no travessão. Mas, três minutos depois, o lateral Bernardo cruzou pela direita e Daivison escorou para as redes, ampliando a vantagem. Já aos 29, o atacante Ítalo escapou de dois marcadores e bateu da entrada da área, fazendo o terceiro. Por fim, aos 45, o meia João Paulo, com liberdade na grande área, fechou o marcador, que só não foi maior graças a pelo menos duas defesas de Evandro Gigante.

Em outro jogo do Grupo 1, o Ji-Paraná recebeu o Bragantino em Porto Velho e atropelou por 4 a 0. O meia Ícaro, com dois gols, foi o destaque do Jipão. No duelo que reeditou a final do segundo turno do Estadual do Acre, Galvez e Rio Branco (AC) ficaram no 0 a 0. Por fim, em Vilhena (RO), Vilhenense (RO) e Atlético (AC) empataram por 1 a 1. Foi a quarta igualdade do time atleticano em quatro jogos na competição nacional.

Confira, abaixo, os demais resultados deste domingo pela Série D.

Grupo 2

São Raimundo (RR) 2×0 Santos (AP)

Grupo 3

Campinense (PB) 1×1 Floresta (CE)

Atlético (PB) 1×0 Guarany de Sobral (CE)

Grupo 4

Vitória da Conquista (BA) 2×4 Potiguar (RN)

Grupo 5

Goianésia (GO) 1×1 Aparecidense (GO)

Real Noroeste (ES) 2×1 União Rondonópolis (MT)

Grupo 6

Brasiliense (DF) 1×1 Atlético (BA)

Palmas (TO) 0x1 Bahia de Feira (BA)

Villa Nova (MG) 2×2 Tupynambás (MG)

Grupo 7

Toledo (PR) 2×6 Ferroviária (SP)

FC Cascavel (PR) 0x0 Mirassol (SP)

Grupo 8

Pelotas (RS) 1×0 Joinville (SC)

Caxias (RS) 1×2 São Luiz (RS)

Série D

A Série D do Campeonato Brasileiro tem 64 clubes, abrange os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Sob critérios regionais, as equipes foram divididas em oito grupos com oito times em cada. Os quatro melhores de cada chave avançam ao mata-mata. Os quatro classificados para a semifinal ganham o direito de disputar a Série C em 2021.

Transmissões

A TV Brasil exibirá 42 partidas da Série D. O acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi assinado no último dia 28 e a emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) será a responsável pela captação e geração de imagem dos confrontos. A cada rodada, serão transmitidos dois jogos.

Além da televisão aberta, as partidas vão ao ar por streaming no site da TV Brasil, pelas afiliadas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNPC) e pela TV Brasil no sinal fechado por assinatura. Nas redes sociais, a emissora tem perfil no Facebook, no Twitter e no Instagram.

