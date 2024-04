Série D do Campeonato Brasileiro começa com duas vitórias e um empate dos clubes paulistas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/04/2024 - 22:08 Para compartilhar:

O futebol paulista começou de forma positiva a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, com o saldo de duas vitórias e um empate. Internacional de Limeira e Água Santa saíram vitoriosos, enquanto o São José empatou em casa. A rodada de abertura começou neste sábado com 19 jogos, com mais 11 no domingo, outro na segunda e um na quarta-feira.

No Grupo A7, o Inter venceu por 1 a 0 o Pouso Alegre, no Limeirão, com gol do zagueiro Diego Jussani, aos 45 minutos do segundo tempo. O Água Santa fez 2 a 0 no Patrocinense, no interior de Minas Gerais, com gols de Gustavo Nescau e Neílton.

O São José, no estádio Martins Pereira, ficou no 0 a 0 com o Costa Rica-MS. O Santo André vai estrear na segunda-feira à noite contra o Maringá, no norte do Paraná.

Seis jogos terminaram empatados. Os jogos com maior número de gols saíram no Nordeste. No Rio Grande do Norte, o Santa Cruz-RN perdeu por 4 a 3 para o Treze-PB, enquanto em Aracaju (SE), o Sergipe perdeu por 3 a 2 para o ASA-AL. Em Palmeiras dos Índios, no interior de Alagoas, o CSE empatou por 0 a 0 com o Retrô-PE.

Na região Norte, o Manauara-AM fez 3 a 1 em cima do Rio Branco-AC e o Princesa do Solimões-AM também venceu como mandante fazendo 2 a 0 em cima do São Raimundo-RR.

Como nas últimas edições, a primeira fase da Série D conta com 64 clubes divididos em oito grupos regionalizados com oito integrantes cada, que se enfrentam em dois turnos. Após 14 rodadas, os quatro primeiros de cada chave avançam ao mata-mata, começando pela fase de 16 avos de final.

Confira os jogos da 1ª rodada da Série D:

SÁBADO

Santa Cruz-RN 3 x 4 Treze-PB

Iporá-GO 2 x 2 União-MT

Avenida-RS 1 x 2 FC Cascavel-PR

Manauara-AM 3 x 1 Rio Branco-AC

River-PI 2 x 1 Águia-PA

Sergipe-SE 2 x 3 ASA-AL

Petrolina-PE 0 x 0 Jacuipense-BA

Juazeirense-BA 1 x 1 Itabaiana-SE

Capital-TO 2 x 0 Real Brasília-DF

Democrata SL-MG 1 x 1 Nova Iguaçu-RJ

Serra-ES 1 x 0 Audax Rio-RJ

Inter de Limeira-SP 1 x 0 Pouso Alegre-MG

Patrocinense-MG 0 x 2 Água Santa-SP

Atlético-CE 1 x 2 Potiguar-RN

Princesa do Solimões-AM 2 x 0 São Raimundo-RR

São José-SP 0 x 0 Costa Rica-MS

Cianorte-PR 0 x 0 Hercílio Luz-SC

Portuguesa-RJ 0 x 0 Ipatinga-MG

CSE-AL 0 x 0 Retrô-PE

DOMINGO

15h30

Maracanã-CE x América-RN

Brasiliense-DF x Anápolis-GO

16h

Trem-AP x Manaus-AM

Fluminense-PI x Maranhão-MA

Moto Club-MA x Tocantinópolis-TO

Cametá-PA x Altos-PI

Sousa-PB x Iguatu-CE

Itabuna-BA x Real Noroeste-ES

Barra-SC x Novo Hamburgo-RS

17h

Concórdia-SC x Brasil-RS

18h

Mixto-MT x Crac-GO

SEGUNDA-FEIRA

19h30

Maringá-PR x Santo André-SP

QUARTA-FEIRA

17h

Humaitá-AC x Porto Velho-RO