Série D do Brasileiro fecha rodada de ida da 2.ª fase com três empates

O equilíbrio prevaleceu nesta segunda-feira nos três jogos que completaram a rodada de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A definição das vagas à terceira fase, portanto, ficou para a rodada de volta, que vai acontecer no próximo fim de semana.

Em Marabá, o Águia-PA empatou por 1 a 1 com o Atlético-CE. Quem vencer na segunda rodada, domingo, avança de fase, mas em caso de novo empate a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.

Mesmo placar para Princesa do Solimões-AM e Ferroviário-CE, que voltam a se enfrentam no Ceará no próximo sábado. O time cearense é dono da melhor campanha até agora entre todos os 64 clubes participantes.

Em Minas Gerais, o Democrata não conseguiu superar a boa marcação do Anápolis-GO e o jogo terminou empatado sem gols. O time goiano vai decidir a vaga em casa, diante de sua torcida no domingo.

