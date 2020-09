Série D do Brasileiro começa com quatro jogos pela fase classificatória

Após muita espera em um ano atípico por conta da pandemia do novo coronavírus, a bola vai começar a rolar na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo estão marcados os quatro jogos da rodada de ida da fase preliminar, uma das novidades no regulamento de 2020.

Nesta etapa, os oito clubes das federações mais mal ranqueadas pela CBF se enfrentam no sistema mata-mata em jogos de ida e volta. Quem vencer no placar agregado, garante vaga na fase de grupos. Em caso de igualdade, a classificação será decidida nos pênaltis.

Logo às 15h, o Real Noroeste-ES recebe o Aquidauanense-MS, no estádio Águia Branca para começar a decidir quem ficará com a vaga no Grupo 5, ao lado de Goianésia-GO, CRAC-GO, Goiânia-GO, Águia Negra-MS, Operário-MT, União-MT e Vitória-ES. O jogo de volta acontece no Mato Grosso do Sul no próximo dia 13.

Um pouco mais tarde, às 16h, irá entrar em campo, um dos times mais conhecidos desta fase preliminar: o Brasiliense-DF. O time do Distrito Federal visita o Tocantinópolis-TO, no Estádio Ribeirão. A segunda partida também acontecerá no dia 13, desta vez no Mané Garrincha. O vencedor ficará no Grupo 6 e terá como adversários Atlético-BA, Bahia de Feira-BA, Caldense-MG, Gama-DF, Palmas-TO, Tupynambás-MG e Villa Nova-MG.

No mesmo horário, o Ji-Paraná-RO recebe o Nacional-AM, em um duelo nortista no Estádio Biancão, no interior de Rondônia. A volta será na Arena Amazônia, no dia 13. Quem avançar irá entrar no Grupo 1, ao lado de Atlético-AC, Bragantino-PA, Fast Clube-AM, Galvez-AC, Independente-PA, Rio Branco-AC e Vilhenense-RO.

Por fim, às 17h, Baré-RR e Ypiranga-AP se enfrentam no Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR). O vencedor deste duelo garante vaga no Grupo 2 e terá como adversários: Altos-PI, Juventude-MA, Moto Club-MA, River-PI, Santos-AP, São Raimundo-RR e Sinop-MT. O duelo de volta será em Macapá, também no dia 13.

Depois destes duelos das fases preliminares, a primeira fase da competição terá 64 participantes ao todo, onde serão divididos em oito grupos com oito equipes na luta pelo acesso. Os quatro melhores de cada grupo se classificam para a segunda fase. Segunda fase, oitavas, quartas, semifinal e final são disputadas no sistema mata-mata em jogos de ida e volta.

Veja também