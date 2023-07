Série D define os confrontos da segunda fase, mas sem o Santa Cruz

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/07/2023 - 22:35 Compartilhe

Com o término da 14ª rodada da primeira fase, neste domingo, com a disputa de mais 16 jogos, foram definidos os 32 clubes classificados à segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Entre os paulistas, o Santo André ficou fora, como já tinha acontecido com o XV de Piracicaba. Outra grande ausência sentida é do Santa Cruz.

O Santo André terminou em quinto lugar no Grupo A6, com 19 pontos, após empatar por 1 a 1 em casa com o já classificado Democrata-MG. O Vitória-ES ficou com a quarta vaga, com 20 pontos, após vencer por 2 a 1 o Resende-RJ, mesmo atuando no Rio. Inter de Limeira-SP e Ferroviária-SP se classificaram no Grupo A7, sendo agora os representantes paulistas na competição.

O Santa Cruz se complicou no equilibrado Grupo A3. Estaria classificado se tivesse vencido o Iguatu, no Ceará, mas perdeu por 1 a 0, ficando com 20 pontos, em sexto lugar. A quarta vaga ficou com o Pacajus-CE, com 22 pontos, mesmo tendo perdido por 3 a 2 para o Campinense-PB, também eliminado, em quinto lugar, com 21 pontos. O único representante de Pernambucano na segunda fase vai ser o Retrô, atual vice-campeão estadual, e que terminou na liderança do Grupo A4, com 26 pontos.

Os 16 confrontos da segunda fase foram definidos em cruzamento olímpico a cada dois grupos. Os primeiros colocados encaram os quartos colocados e os segundos enfrentam os terceiros: Grupo A1 x Grupo A2, Grupo A3 x Grupo A4 e assim por diante. Pelo regulamento, agora, serão dois jogos – ida e volta – com o time de melhor campanha decidindo em casa. Não há vantagem de gol fora e a vaga será do time de melhor saldo de gol agregado.

OS 16 CONFRONTOS:

Parnahyba-PI x Nacional-AM

Potiguar de Mossoró-RN x Bahia de Feira-BA

Águia de Marabá-PA x Atlético-CE

Falcon-SE x Souza-PB

Princesa do Solimões-AM x Ferroviário-CE

ASA-AL x Nacional de Patos-PB

Maranhão-MA x Tuna Luso-PA

Pacajus-CE x Retrô-PE

Vitória-ES x Ceilândia-DF

Inter de Limeira-SP x Caxias-RS

Operário-VG-MT x Portuguesa-RJ

Brasil de Pelotas-RS x Patrocinense-MG





Brasiliense-DF x Athletic Club-MG

Camboriú-SC x Maringá-PR

Democrata GV-MG x Anápolis-GO

Ferroviária-SP x Hercílio Luz-SC

CONFIRA OS RESULTADOS DA 14ª RODADA:

GRUPO 1

Princesa do Solimões-AM 0 x 0 Águia de Marabá-PA

Humaitá-AC 0 x 2 Nacional-AM

São Raimundo-RR 7 x 0 São Francisco-AC

Tuna Luso-PA 1 x 0 Trem-AP

GRUPO 2

Fluminense-PI 0 x 2 Ferroviário-CE





Tocantinópolis-TO 1 x 1 Parnahyba-PI

Cordino-MA 1 x 4 Caucaia-CE

Atlético-CE 1 x 0 Maranhão-MA

GRUPO 3

Potiguar de Mossoró-RN 0 x 0 Nacional de Patos-PB

Souza-PB 4 x 0 Globo FC-RN

Iguatu-CE 1 x 0 Santa Cruz-PE

Campinense-PB 3 x 2 Pacajus-CE

GRUPO 4

Sergipe-SE 1 x 0 Bahia de Feira-BA

Retrô-PE 1 x 2 Falcon-SE

Atlético-BA 1 x 2 Cruzeiro-AL

ASA-AL 3 x 2 Jacuipense-BA

GRUPO 5

Iporá-GO 1 x 1 Ceilândia-DF

Real Ariquemes-RO 0 x 8 Anápolis-GO

União Rondonópolis 3 x 0 Interporto-TO

Brasiliense-DF 4 x 1 Operário Várzea-Grandense-MT

GRUPO 6

Athletic Club-MG 3 x 1 Nova Iguaçu-RJ

Santo André-SP 1 x 1 Democrata GV-MG

Real Noroeste-ES 0 x 0 Portuguesa-RJ

Resende 1 x 2 Vitória-ES

GRUPO 7

Maringá-PR 3 x 2 XV de Piracicaba-SP

CRAC 1 x 2 FC Cascavel

Operário-MS 0 x 1 Ferroviária-SP

Inter de Limeira-SP 1 x 0 Patrocinense-MG

GRUPO 8

Hercílio Luz-SC 2 x 0 Aimoré-RS

Caxias-RS 2 x 1 São Joseense-PR

Camboriú-SC 1 x 0 Novo Hamburgo-RS

Brasil de Pelotas-RS 1 x 0 Concórdia-SC

