Série D define mais dez classificados e os confrontos das oitavas de final

As últimas dez vagas das oitavas de finais do Campeonato Brasileiro da Série D foram definidas neste domingo quando foram encerrados os jogos de volta da segunda fase. Como já tinha acontecido no sábado, a supremacia ficou com os mandantes. Somente o Manaus, como visitante, carimbou sua vaga e mesmo assim na disputa de pênaltis.

Agora restam 16 times e os jogos, de ida e volta, terão a presença do VAR. Em todo o mata-mata a decisão vai para os pênaltis em caso de empate no placar agregado. Apenas os quatro semifinalistas garantirão o acesso à Série C.

Os confrontos das oitavas são: Manauara-AM x Retrô-PE, Altos-PI x Treze-PB, Manaus-AM x Iguatu-CE, Porto Velho-RO x Itabaiana-SE, Brasiliense-DF x Brasil-RS, Nova Iguaçu-RJ x Inter de Limeira-SP, Anápolis-GO x Cianorte-PR e Portuguesa-RJ x Maringá-PR.

Alguns times que já tinham vencido fora, venceram de novo como mandantes. O Brasil-RS fez 3 a 0 em cima do Água Santa, enquanto o Cianorte-PR venceu por 2 a 1 o Costa Rica-MS. O Brasiliense-DF empatou por 2 a 2 com o Real Noroeste-ES, mas tinha vencido fora por 2 a 0. O Maringá confirmou sua vaga no Paraná diante do Novo Hamburgo-RS ao ganhar por 1 a 0.

Dois times reverteram a vantagem. Agora diante de sua torcida, o Itabaiana-SE bateu por 3 a 0 o Atlético-CE, que tinha vencido por 1 a 0 no Ceará. Situação parecida do Anápolis-GO que também fez 3 a 0 em cima do Itabuna-BA e tirou a vantagem do time baiano que tinha ganho por 1 a 0. No estádio Amigão, em Campina Grande (PB), o Treze-PB passou bem pelo ASA-AL por 3 a 0 e garantiu a classificação após o empate na ida por 1 a 1.

O equilíbrio prevaleceu em três jogos, que acabaram tendo vagas definidas somente após a disputa de pênaltis. Na Arena Pernambuco, Retrô-PE e América-RN ficaram no 0 x 0 e como tinham empatado por 1 a 1 em Natal (RN) decidiram a vaga nos pênaltis. Deu Retrô por 7 a 6.

Situação semelhante aconteceu em Teresina (PI) no empate por 0 a 0 entre Altos-PI e Princesa do Solimões-AM. Ele tinham empatado no Amazonas por 1 a 1. Nos pênaltis deu Altos: 5 a 4.

O único ‘visitante ingrato’ foi o Manaus que segurou o empate por 0 a 0 com o Maranhão-MA, em São Luis (MA). Eles tinham empatado por 1 a 1 em Manaus e na decisão de pênaltis, deu Manaus por 6 a 5.

Confrontos de volta da 2ª fase:

DOMINGO

Brasiliense-DF 2 x 2 Real Noroeste-ES (Ida: 2 x 0)

Cianorte-PR 2 x 1 Costa Rica-MS (Ida: 3 x 1)

Anápolis-GO 3 x 0 Itabuna-BA (Ida: 0 x 1)

Brasil-RS 3 x 0 Água Santa-SP (Ida: 2 x 1)

Treze-PB 3 x 0 ASA-AL (Ida: 1 x 1)

Itabaiana-SE 3 x 0 Atlético-CE (Ida: 0 x 1)

Retrô-PE (7)0 x 0(6) América-RN (Ida: 1 x 1)

Maranhão-MA (5) 0 x 0 (6) Manaus-AM (Ida: 1 x 1)

Altos-PI (5)0 x 0(4) Princesa do Solimões-AM (Ida: 1 x 1)

Maringá-PR 1 x 0 Novo Hamburgo-RS (Ida: 4 x 2)