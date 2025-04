Série D começa com empate da Portuguesa e derrotas de Água Santa e Monte Azul

Com muito equilíbrio e poucos gols começou, neste sábado, a Série D do Campeonato Brasileiro. Foram disputados 21 jogos, com as presenças de três clubes paulistas. O saldo acabou sendo negativo, com duas derrotas e o empate da Portuguesa, por 2 a 2, com o Boavista-RJ, em Saquarema (RJ). Outros 11 jogos completarão a rodada domingo.

A Portuguesa ficou à frente do placar duas vezes, com Rildo e Cristiano, mas Caetano buscou o empate com dois gols. Eles estão no Grupo A6, mesmo do Água Santa que recebeu o Pouso Alegre-MG no Distrital do Inamar, em Diadema, e perdeu por 3 a 2.

Nos outros dois jogos do grupo, o Maricá-RJ venceu o Rio Branco-ES, por 2 a 0, e empate por 1 a 1 entre Porto Vitória-ES e Nova Iguaçu-RJ.

O estreante Monte Azul jogou pelo Grupo A7 e foi derrotado por 1 a 0 pelo Itabirito-MG, no estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista.

Na mesma chave o Cianorte-PR venceu por 1 a 0 o Operário-MS, e houve o empate entre Uberlândia-MG e FC Cascavel-PR, por 1 a 1. A Inter de Limeira só joga no domingo (20), às 15h30, diante do Goiatuba-GO no Divino Garcia Rosa, em Goiatuba (GO).

No total, seis times venceram como visitantes, sete em casa e aconteceram oito empates. Na primeira fase, os 64 times foram divididos em oito grupos com oito integrantes cada, que se enfrentam em dois turnos.

Ao fim de 14 rodadas, os quatro primeiros de cada chave avançam ao mata-mata, sempre em dois jogos. Os quatro semifinalistas garantem acesso à Série C.

Confira os jogos de sábado da 1ª rodada:

Monte Azul-SP 0 x 1 Itabirito-MG

Lagarto-SE 2 x 1 União-TO

Cianorte-PR 1 x 0 Operário-MS

Porto Vitória-ES 1 x 1 Nova Iguaçu-RJ

Santa Cruz-RN 1 x 0 Sousa-PB

Joinville-SC 1 x 0 Guarany-RS

Tocantinópolis-TO 2 x 2 Maracanã-CE

Goiânia-GO 0 x 1 Luverdense-MT

Boavista-RJ 2 x 2 Portuguesa-SP

Maricá-RJ 2 x 0 Rio Branco-ES

São Luiz-RS 1 x 2 Azuriz-PR

Maranhão-MA 1 x 1 Altos-PI

Manauara-AM 1 x 1 Independência-AC

Horizonte-CE 0 x 0 América-RN

Uberlândia-MG 1 x 1 Cascavel-PR

Iguatu-CE 1 x 0 Sampaio Corrêa-MA

Marcílio Dias-SC 0 x 0 São José-RS

Água Santa-SP 2 x 3 Pouso Alegre-MG

Capital-DF 0 x 1 Aparecidense-GO

Humaitá-AC 0 x 3 Tuna Luso-PA

Brasil-RS 1 x 0 Barra-SC