Série D: Caxias avança, e Paraná fica pelo caminho; confira resumo

Na faltou emoção neste sábado (13), pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Em quatro partidas realizadas, Pouso Alegre, São Bernardo, Caxias e América-RN seguiram adiante na competição nacional, com direito a muita festa por parte dos classificados. Confira abaixo o resumo.

Pouso Alegre 1×0 Paraná

Sendo uma das mais aguardadas do dia, o Paraná entrou em campo disposto a surpreender o Pouso Alegre, fora de casa, após o empate em 1 a 1 na ida.

Entretanto, a equipe mineira mostrou sua força. Com gol de Alisson ainda na etapa inicial, o Dragão saiu de campo vitorioso por 1 a 0, garantindo assim sua classificação para a fase seguinte, resultado que frustrou a torcida do Tricolor que sonhava em ver a equipe seguir na briga pelo acesso.

Caxias 0(3)x(0)0 Real Noroeste

Quem também garantiu sua classificação foi o Caxias. Com o empate em 1 a 1 na ida, a decisão ficou em aberto no estádio Centenário. Com isso, a equipe gaúcha esperava ter a força de seus domínios para garantir sua vaga. Não muito diferente de como foi no primeiro confronto, novamente as equipes voltaram a empatar, desta vez sem gols. Nas penalidades, o time Grená não tomou conhecimento e fez 3 a 0, comemorando o feito.

São Bernardo 1×1 Bahia de Feira

Único representante do Estado de São Paulo nas oitavas, o São Bernardo não decepcionou seus torcedores. Após garantir sua vitória na ida sobre o Bahia de Feira, por 1 a 0, na casa do adversário, o Bernô fez valer o mando de campo no estádio Primeiro de Maio. Saindo na frente com Ruan, o time de Feira de Santana ainda pressionou até o fim. Porém, apesar de muita insistência, marcou apenas aos 46 minutos, com Wellisson, de pênalti, dando a deixa para a arbitragem, momentos depois, encerrar o duelo para festa dos jogadores da equipe do ABC paulista.

Moto Club 0x1 América-RN



Por último, Moto Club e América-RN mediram forças no estádio Castelão, em São Luís. Precisando reverter a situação por conta da derrota por 2 a 1 na ida, o time maranhense contava com a presença de sua torcida que compareceu em peso nas arquibancadas.

Mas a equipe potiguar não quis saber de aliviar para o lado dos mandantes. Ainda no primeiro tempo, Wallace Pernambucano tratou de abrir o placar para o Dragão, segurando o resultado até o fim, vibrando muito após o apito do árbitro selando sua vaga na próxima fase.

Próximos jogos

Completando a fase de oitavas, mais oito clubes decidirão seu futuro na temporada neste domingo (14). Confira abaixo:

15h (de Brasília) – Nova Venécia x Portuguesa (ida: Portuguesa 2×1 Venécia)

16h (de Brasília) – ASA x Rio Branco-AC (ida: Rio Branco-AC 0x0 ASA)

16h (de Brasília) – Amazonas x Lagarto (ida: Lagarto 1×1 Amazonas)

16h (de Brasília) – Tocantinópolis x Santa Cruz (ida: Santa Cruz 0x0 Tocantinópolis)

