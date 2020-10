Série D: América-RN vence terceira seguida e afunda Guarany de Sobral

Após um início cambaleante na Série D do Campeonato Brasileiro, o América-RN emplacou a terceira vitória consecutiva. Nesta quarta-feira (14), na Arena das Dunas, em Natal, o Dragão superou o Guarany de Sobral (CE) por 3 a 0 pela sexta rodada da competição, e foi a 11 pontos, mantendo a liderança do grupo 3. O Cacique do Vale, com a derrota, segue com quatro pontos, na lanterna da chave. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

SEGUE O LÍDER!

O Mecão mantém o bom momento, conquista a terceira vitória seguida e a liderança do Grupo A3 do Brasileirão. A vitória por 3 a 0 foi construída toda no segundo tempo com gols de Marcelo Augusto, Rondinelly e Carlos Renato. Canindé Pereira/América FC pic.twitter.com/NE4PFwYwLF — América-RN (@AmericaFCNatal) October 14, 2020

O jogo

O América foi o senhor das ações no primeiro tempo, mas não transformou essa superioridade em gols. Pelo contrário, acumulou chances desperdiçadas. O goleiro Adilson, do Guarany, precisou intervir apenas uma vez, em batida do volante Guedes, de fora da área. Nas demais oportunidades, em chutes do meia Rondinelly e do atacante Augusto, ou cabeçadas do zagueiro Edimar e do atacante Wallace Pernambucano, faltou pontaria.

Intervalo | América 0x0 Guarany (CE) Canindé Pereira/América FC pic.twitter.com/YZ2oJak2Jy — América-RN (@AmericaFCNatal) October 14, 2020

A pressão do time da casa só foi premiada no segundo tempo. Aos sete minutos, Rondinelly bateu escanteio, a defesa do Guarany deixou Marcelo livre e o zagueiro, de cabeça, mandou para as redes. Aos 43, Rondinelly invadiu a área pela esquerda, costurou a marcação e tocou com categoria na saída de Adilson. Ainda deu tempo para, aos 49, o lateral Renan cruzar pela esquerda e o também lateral Carlos Renato, na pequena área, antecipar-se ao goleiro e definir o placar.

As equipes voltam a jogar no próximo domingo (18). O Guarany recebe o Afogados (PE) às 15h30 (horário de Brasília), enquanto o América visita o Atlético (PB) às 16h.

Outros confrontos

Outras duas partidas iniciaram às 15h desta quarta-feira. O Vitória (ES) bateu o Água Negra (MT) por 2 a 0, pelo Grupo 5. Já na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, Portuguesa (RJ) e Mirassol (SP) ficaram no 1 a 1, pelo Grupo 7.

FIM DE JOGO!

Juiz anula gol legítimo da Portuguesa e jogo termina empatado em 1 a 1, contra o Mirassol, no estádio Luso-Brasileiro. Gol da Lusa foi marcado pelo zagueiro Marcão. #VamosLusa #SouLusitano pic.twitter.com/YNisd7Z4CV — Portuguesa Rio (@portuguesarjofc) October 14, 2020

Regulamento

A Série D do Campeonato Brasileiro tem 64 clubes, abrange os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Sob critérios regionais, as equipes foram divididas em oito grupos com oito times em cada. Os quatro melhores de cada chave avançam ao mata-mata. Os quatro classificados para a semifinal ganham o direito de disputar a Série C em 2021.

Confira a classificação da Série D do Campeonato Brasileiro.

