Série D: América-RN e Campinense não saem do zero na Arena das Dunas

Em partida muito disputada mas pouco inspirada, América-RN e Campinense ficaram no 0 a 0 na abertura do duelo de quartas de final da Série D. O jogo foi realizado na Arena das Dunas, em Natal, casa do América, e teve transmissão ao vivo pela TV Brasil. A vaga será decidida no próximo sábado (16), às 15h30, no Estádio Amigão, em Campina Grande. Quem vencer leva a vaga na semifinal e também na Série C do ano que vem. Uma nova igualdade acarretará em disputa por pênaltis para definir quem avança.

O América foi empurrado pelos mais de 7 mil torcedores que compareceram ao estádio, mas mostrou pouco futebol. O time da casa não criou muitas chances ao longo da partida. Quase marcou já nos acréscimos do jogo, com Alvinho, de cabeça. Mas não foi muito além disso. Já o Campinense chegou a levar algum perigo, principalmente com Fábio Lima, mas na maioria das vezes esbarrou na presença do goleiro Samuel Pires. Com isso, o zero não foi retirado do placar.

Este foi o terceiro confronto entre as equipes nesta Série D. Elas estiveram juntas na primeira fase, no grupo 3. O Campinense levou a melhor, fazendo uma campanha superior, com 25 pontos (contra 22 do América) e não sofrendo nenhum gol: venceu em casa por 3 a 0 e empatou em Natal por 0 a 0, curiosamente o mesmo placar deste jogo de ida das quartas.

No duelo da volta, será a vez de a Raposa ter a presença dos torcedores em Campina Grande. O clube paraibano não disputa a Série C desde 2011. Já o Mecão passa por um jejum menor: competiu pela última vez na terceira divisão nacional em 2016.

