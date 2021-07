Série D: Águia Negra goleia Patrocinense no Grupo 6

O Águia Negra-MS derrotou o Patrocinense por 4 a 1, nesta quarta-feira (30) em Rio Brilhante, pela 2ª rodada do Grupo 6 da Série D. Com o resultado, o time da casa chegou aos quatro pontos em quatro jogos disputados e ficou na 6ª posição da chave. Já a equipe mineira é o lanterna com apenas dois pontos em quatro jogos.

O primeiro gol do time do Mato Grosso do Sul foi de Rafael Cardoso, aos 14 minutos do primeiro tempo, de cabeça. O segundo gol nasceu aos seis minutos da segunda etapa com Wilson. Everton Canela marcou o terceiro e o quarto dos donos da casa, respectivamente aos 11 e aos 22 minutos. Já Samuel descontou para o Patrocinense aos 35 minutos, em cobrança de falta.

O Patrocinense volta a campo na próxima segunda-feira (5), contra a Caldense, em Patrocínio. Já o Águia Negra-MS, no sábado (3), visita a Ferroviária, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara.

