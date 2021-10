Série ‘Chucky’ ganha data de estreia no Star+

Toda criança no fim dos anos 1980 morria de medo de um boneco considerado um dos clássicos do terror mundial. Chucky é o personagem principal do filme Brinquedo Assassino, de 1988.

O longa fez tanto sucesso que ganhou mais duas versões: em 1990 e 1991.

Sete anos depois, os produtores fizeram a versão de A Noiva de Chucky.

Agora, 33 anos depois da primeira produção, o Star+ traz, com exclusividade, uma nova série inspirada nos filmes.

Chucky tem data de estreia para 27 de outubro, na plataforma de streaming.

“Você não acreditou quando ele disse que voltaria, né?! Melhor olhar embaixo da cama antes de dormir”, diz o perfil oficial do Star+ no Twitter.

Veja também